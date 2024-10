Efteling: Danse Macabre

Video: dit is de tv-commercial voor Danse Macabre in de Efteling

Een spotje van vijftien seconden moet Nederland enthousiast maken voor Danse Macabre, de nieuwste attractie van de Efteling. In de video betreden enkele onwetende bezoekers de kapel van de middeleeuwse abdij, waar onheilspellende muzikanten zich laten zien.

De commercial start met het Efteling-logo en de voice-over van Stanley Burleson, die voor de making-of-serie rond Danse Macabre de stem van Het Onnoembare inspreekt. "Stervelingen, zijn jullie moedig genoeg voor Danse Macabre?", zegt hij. Ondertussen loopt een zwarte kat naar binnen.

De bezoekers wandelen achter het dier aan en nemen plaats in de koorbanken van de hoofdshow, waar plotseling de veiligheidsbeugels sluiten. Ze zien dirigent Joseph Charlatan en een pianospeler, die zijn hoofd 360 graden blijkt te kunnen draaien. Uiteindelijk vliegen de poorten van de kapel dicht.



Halloween

De stervelingen kunnen geen kant op, zo is de gedachte. "Ik wacht op jullie... in de Efteling", klinkt het. De reclame eindigt met de openingsdatum en het logo van de attractie. Danse Macabre opent voor publiek tijdens Halloween, op donderdag 31 oktober.



De personages in Danse Macabre, uitgevoerd als animatronics, kwamen eind vorige maand al voorbij in een teaservideo van de Efteling. Even later verscheen ook een filmpje dat stiekem achter de schermen gemaakt is, waarin de techniek van de figuren zichtbaar is.