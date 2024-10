Efteling

Efteling-app waarschuwt voortaan per attractie voor prikkels

De officiële smartphone-app van de Efteling is vernieuwd. Wie de Efteling-app gebruikt, kan nu per attractie zien in hoeverre bezoekers prikkels zullen ervaren. Een handig overzicht toont alle speciale effecten en andere spannende elementen in een beleving.

Op die manier weten gebruikers vooraf al wat ze kunnen verwachten. Dat kan wenselijk zijn voor personen die bijvoorbeeld hoogsensitief zijn. Onder het kopje "Praktische informatie en toegankelijkheid" worden alle prikkels in een geselecteerde attractie opgesomd.

Voorbeelden zijn angstige effecten, verrassende effecten, geureffecten, harde geluiden, flits- en lichteffecten, duisternis, mogelijke duizeligheid, g-krachten, hoogte, rook- en misteffecten en water. De app stuurt bezoekers met een beperking ook naar de juiste ingang.



Hoogteverschillen

De nieuwe attractie Danse Macabre, die op 31 oktober opengaat, is eveneens voorzien van een lijst met prikkels. De app maakt daar melding van angstige en verrassende effecten, harde geluiden, flits- en lichteffecten, duisternis, duizeligheid, g-krachten en hoogteverschillen.