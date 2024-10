Efteling

Foto's: Efteling kapt bomen voor nieuw sprookje De Prinses op de Erwt

In het Sprookjesbos van de Efteling zijn de afgelopen weken heel wat bomen verdwenen. Vanwege de komst van het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt vond aan de rand van het bos een kaalslag plaats. Het nieuwe tafereel komt te liggen naast de rail van de Stoomtrein, in de buurt van het in aanbouw zijnde Efteling Grand Hotel.

Efteling-ontwerper Sander de Bruijn is hoofdverantwoordelijk voor beide projecten. Ze zijn naar verwachting in het voorjaar van 2025 gereed. Na het kappen van bomen konden de graafwerkzaamheden beginnen. De toekomstige locatie van het gebouwtje is inmiddels al goed te herkennen.

De Efteling koos bewust voor een sprookje over slapen om een link met het hotel te kunnen leggen. Het verhaal gaat over een meisje dat met haar gevoeligheid bewijst dat ze een echte prinses is. Ze slaapt slecht door een erwt die ze voelt liggen onder een enorme stapel matrassen.