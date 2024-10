Efteling: Danse Macabre

Nieuw lid van familie Gijs in de Efteling: 'Broeder Gijs verslond alhier stapels boeken en papier'

De Efteling introduceert een nieuw lid van de familie Gijs. Bij de attractie Danse Macabre is voortaan Broeder Gijs te vinden. Het gaat om een grafmonument ter ere van de veelvraat, met een Eftelings rijmpje erboven. De tekst luidt "Broeder Gijs verslond alhier stapels boeken en papier".

Begin deze maand was de vorm van de nieuwe Holle Bolle Gijs al te herkennen. Nu is het decorelement, ontworpen door Jeroen Verheij, volledig afgewerkt. Broeder Gijs werd zittend afgebeeld als een schrijvende monnik met - uiteraard - een opengesperde mond. Hoe hij gaat klinken, is afwachten.

Het plein bij Danse Macabre is nog niet toegankelijk voor publiek, maar Efteling-fan Cindy Vervuren wist het tafereel vast te leggen met behulp van een telelens. Over twaalf dagen mogen vip-abonnementhouders de attractie voor het eerst uitproberen. De week erna vindt de officiële opening plaats.