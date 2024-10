Beekse Bergen

Grote brand uitgebroken in Beekse Bergen: loods verwoest, dieren zijn ongedeerd

Een zeer grote brand op het terrein van Beekse Bergen heeft een gebouw volledig in de as gelegd. In de nacht van zondag op maandag brandde een opslagloods van de technische dienst uit. De dieren in het dierenpark worden goed in de gaten gehouden vanwege de rookontwikkeling.

Zij hebben volgens Beekse Bergen geen last ondervonden van het incident: de dieren zouden op geen enkel moment in gevaar geweest zijn. De brandweer kwam met zeer veel materieel ter plaatse. Vanuit Tilburg en Oisterwijk werd versterking opgeroepen. Uit voorzorg stonden eveneens ambulances klaar.

Het vuur werd even na middernacht ontdekt door een beveiliger. In de loods, gelegen tussen het Safaripark en het Lake Resort, bevonden zich onder meer schoonmaakspullen en bedrijfskleding. Ook stond er een Beekse Bergen-treintje opgesteld. Een deel van de spullen kon tijdens de brand nog in veiligheid gebracht worden. De rest ging in vlammen op.



Gevaarlijke stoffen

Er is water uit een nabijgelegen kanaal gehaald om de brand te kunnen blussen. Rond 03.00 uur was het vuur onder controle. De loods moet als verloren worden beschouwd. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Brandweerlieden deden eveneens metingen om te controleren of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.



Vandaag is Beekse Bergen gewoon geopend voor publiek. Het Brabantse vakantieresort werd de afgelopen jaren vaker het slachtoffer van een brand. In het voorjaar van 2020 kwamen tien dieren om het leven na brandstichting. Een jaar later brandde het hoofdgebouw van een vakantiepark af door een gaslek.