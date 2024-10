Walibi Holland

Youtubers klagen over tuig bij Halloween Fright Nights: 'Walibi heeft echt een probleem'

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland worden vergald door het publiek. Tot die conclusie komen twee youtubers na het bezoeken van het populaire evenement. Myrthe Veth en Emile Vierus van YouTube-kanaal Theme Park Late Night gaven de Fright Nights afgelopen weekend een kans. Hoewel de spookhuizen en scare zones in de smaak vielen, zorgden de asociale en agressieve bezoekers toch voor een domper op de sfeer.

Dat begon al in spookhuis Jefferson Manor, waar beveiligers bovenop "een tokkiegroepje" doken dat aan het filmen was. Als gevolg van de commotie liepen Veth en Vierus door het haunted house zonder ook maar één schrikeffect. "Je verzint het niet", zegt Veth. "Ik heb niks gezien."

Uiteindelijk escaleerde de situatie met de filmende aso's, waardoor midden in het huis een heftige discussie ontstond. Vervolgens stonden de youtubers weer buiten zonder iets van de beleving meegemaakt te hebben. "Ik was echt superboos. Je betaalt gewoon 10 euro de neus en wij zijn gewoon door een beveiliger door dat huis heen gejaagd." Het koppel kreeg geen herkansing.



Wildplassen tegen Blast

Het bleek een voorbode op nog meer ellende. Zo zag Veth hoe iemand zijn blaas aan het legen was tegen een attractie. "Ik heb oprecht iemand zien wildplassen tegen de Blast aan. Wat is dat?!" Het rookverbod werd massaal genegeerd. "Heel Walibi is één grote rookzone. Iedereen rookt daar gewoon."



Verder waren er kinderen van een jaar of 12 die agressief ruzieden met volwassenen. "Ze waren echt aan het schelden, het was niet normaal wat er allemaal uitkwam." De conclusie: de Fright Nights trekken tuig aan. "Walibi heeft gewoon echt een probleem met de doelgroep die op dit event afkomt."



Medelijden

Co-presentator Vierus zegt medelijden te hebben met Walibi. "Ze hebben zo'n leuk event. De scare zones zijn goed, ze hebben goeie huizen. En dan wordt het zo verpest door het publiek. Het publiek maakt de sfeer echt niet leuk." Tegelijkertijd zien de youtubers dat Walibi wel probeert om er iets aan te doen.



"We hebben heel veel beveiliging gezien, we hebben echt gezien dat mensen werden aangesproken, maar het is echt een beetje dweilen met de kraan open." Veth suggereert om in het vervolg met harde hand op te treden om het imago te keren, bijvoorbeeld door overlastgevers direct weg te sturen in plaats van eerst te waarschuwen. "Grote mond? Ga maar. Iemand rookt buiten een rookzone? Jij gaat het park uit, doei. Twee jaar lang even met de zweep erover."



Snuiven in wc-hokjes

Op TikTok leverde het fragment honderden reacties op van mensen die iets vergelijkbaars meegemaakt hebben. "Ik heb dit jaar mensen zien snuiven in de wc-hokjes en pillen zien nemen in de wachtrij", schrijft ene Samira bijvoorbeeld. Een ander zag hoe iemand een wc sloopte.



Lotte werkt zelf bij de attracties. "Als ik iedereen aan wil spreken ben ik m'n hele pauze kwijt... Van de week zat iemand voor m'n neus ín de Xpress aan z'n vape te lurken." Haar collega Kris: "Echt zo. Zelfs voor de beveiliging valt 't amper nog bij te houden. Ze luisteren toch niet naar ons." De medewerker werd onlangs bedreigd toen hij iemand wees op het rookverbod. "Toen ik diegene erop aansprak zei-ie dat-ie me op m'n bek ging slaan. Een man van 40."