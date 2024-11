Europa-Park Erlebnis-Resort

Bezoekers Europa-Park kunnen nieuw soort VR-darkride dit najaar alvast uitproberen

Een nieuw attractieconcept van fabrikant Mack Rides wordt tijdelijk uitgetest in Europa-Park. Bezoekers van het Duitse pretpark kunnen dit najaar een ritje maken in een nieuwe trackless VR-darkride, de zogeheten flowryde.

Het systeem maakt gebruik van voertuigen die vrij door een ruimte kunnen bewegen, zonder een rail. De passagiers dragen virtualreality-headsets. Daardoor wanen ze zichzelf in een andere wereld. Mack presenteerde de attractie in september op een beurs in Amsterdam.

Dit najaar is de flowryde te beleven in Europa-Park. Op gezette tijden wordt de filmkoepel Traumzeit-Dome in het Kroatische themagebied getransformeerd tot een virtuele darkride. Normaal gesproken is daar de 360 graden-film Nikola Tesla's Beautiful Croatia te zien.



Eden Manor

Ter gelegenheid van Halloween ontwikkelde het park twee varianten van de virtuele darkride: The Journey to Eden en Brain Shocker. The Journey to Eden is voor iedereen toegankelijk. Het verhaal borduurt voort op Eden Manor, een geheime club die onderdeel is van halloweenfestival Traumatica.



Brain Shocker is alleen operationeel tijdens avond-evenement Traumatica. Bezoekers maken een vier minuten durende rit door een mysterieus gesticht. De VR-film bevat schrikmomenten en in de voertuigen zijn wind- en warmte-effecten verwerkt. Tickets kosten 6 euro per persoon. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.