Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: dit zijn de vernieuwingen bij Western Nightmares in Slagharen

Halloween is terug in Attractiepark Slagharen. Voor de tweede editie van horror-evenement Western Nightmares voerde het Overijsselse pretpark verschillende vernieuwingen door. Zo starten de griezelavonden tegenwoordig met een Monsterwalk om 18.00 uur: een parade waarin alle personages zich alvast laten zien.

De belangrijkste aanpassing vond plaats bij doolhof Crows Nest. Het onheilspellende labyrint is rigoureus vernieuwd: de walkthrough bevindt zich voortaan op een overdekte locatie. Ook werd geïnvesteerd in nieuwe decors en schrikeffecten. In de scare zones Main Street en Lost Trail lopen meer acteurs rond dan voorheen.

Lost Trail werd niet alleen voorzien van meer decorelementen, maar ook van een geheime gratis walkthrough. Passanten kunnen uitgekozen worden om in hun eentje een duister pad af te leggen naast lanceerachtbaan Gold Rush, waar ze oog in oog komen te staan met angstaanjagende figuren. De bezoekers komen gebrandmerkt weer naar buiten.



Cocktailbar

In de rij staan voor de zogenoemde Hidden Trail heeft geen zin: acteurs wijzen steeds willekeurige voorbijgangers aan. Ook nieuw is een foodcourt naast de Music Hall, met een cocktailbar en eetkraampjes. Net als vorig jaar wordt het kerkje van Slagharen op onaangekondigde momenten gebruikt voor een duivelse ceremonie.



Spookhuis The Manor en walkthrough Outcast Camp zijn ook weer open, zonder grote aanpassingen. Het pompoenleger in de zone Pumpkin Market verdween dit jaar. Dat afgelegen gedeelte werd vorig jaar nauwelijks bezocht. Voor The Manor, Outcast Camp en Crows Nest moeten aparte tickets gekocht worden. Een vip-pas om de wachtrijen bij de drie belevingen over te slaan kost 25 euro.



Partners

In totaal zijn er in 2024 acht Western Nightmares-avonden, steeds van 18.00 tot 22.00 uur. Slagharen werkt ervoor samen met partners Aniba Entertainment en de Leisure Expert Group. Een videoreportage van ruim zeven minuten brengt de hoogtepunten in beeld. In de herfstvakantie presenteert Slagharen overdag het kindvriendelijke evenement Scary Prairie.