Kermis

Elf kermisbezoekers gewond door brand in spookhuis

Op een Duitse kermis, vlakbij de Nederlandse grens, zijn elf personen gewond geraakt door een brand in een spookhuis. De griezeltrein Zombie vatte vanmiddag rond 15.25 uur vlam. Dat gebeurde op de kermis in de gemeente Leer, gelegen in de regio Oost-Friesland.

Vanwege het incident werd de omgeving ontruimd en afgesloten. Brandweerlieden konden het vuur snel blussen. Drie van de slachtoffers zijn naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. De rest kon ter plaatse behandeld worden door medisch personeel.

Er was onder meer sprake van rookvergiftiging. Een kort filmpje toont hoe er opvallend veel rook uit de attractie komt. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Over de materiële schade is nog niets bekendgemaakt. Zombie, gebouwd in 1995, is eigendom van de familie Steinbauer. Tot 2015 heette de attractie Treno Fantasma.



Nederlanders

De kermis duurt tot en met zondag. Het evenement - de zogeheten Gallimarkt - trekt jaarlijks zo'n half miljoen bezoekers, waaronder een hoop Nederlanders.