Disneyland Paris

Disneyland Paris verwijdert Chinese wasserij vanwege racistische stereotyperingen

Disneyland Paris heeft een gebouw in themagebied Main Street U.S.A. aangepast. Waar voorheen een Chinese wasserij werd afgebeeld, staan nu verwijzingen naar een Chinees restaurant. De veranderingen waren volgens Disney noodzakelijk om een racistische stereotypering aan te pakken.

Main Street U.S.A. is een geromantiseerde versie van een Amerikaans stadje rond 1920. In één van de zijstraatjes is al sinds de opening in 1992 een Chinees bouwwerkje te vinden. Daar werd een bord met de term "Laundry" vervangen door "Mr. Luk's Catering". Ook de ruiten zijn voorzien van nieuwe teksten.

In de Verenigde Staten golden in de negentiende en vroege twintigste eeuw strenge regels voor Chinese immigranten. Veel baantjes mochten ze niet uitvoeren. Voor het runnen van wasserijen gold een uitzondering. Dat werd namelijk gezien als smerig en onbelangrijk werk.



Gevaarlijk

Bovendien waren de werkzaamheden gevaarlijk vanwege het gebruik van giftige chemicaliën. Zo ontstond een stereotype van Chinezen met een ondergeschikte rol. De Chinese wasserij in Disneyland borduurde daarop voort. Hoewel de referentie op het eerste gezicht wellicht onschuldig lijkt, vond Disney het tijd om de verwijzing weg te halen.



Met de nieuwe benaming Mr. Luk's Catering probeert men negatieve connotaties te vermijden. "Authentic Chinese cuisine", staat op één van de ramen. Daarnaast prijken de teksten "Delectable delicacies" en "Refined specialities". De gevel dient puur ter decoratie: de deur blijft altijd gesloten. "Out for delivery", staat erop.