Walibi Holland

Opvallende reclameborden in Walibi Holland promoten vacature voor scare actor

Walibi Holland is nu al begonnen met het rekruteren van nieuwe scare actors. Normaal gesproken kunnen geïnteresseerden zich pas in het voorjaar aanmelden voor deelname aan de Halloween Fright Nights. Recentelijk werden in het pretpark opvallende reclameborden geplaatst om de functie aan te prijzen.

"Scare actor worden?", staat bij een foto van een griezel uit spookhuis Jefferson Manor. "Denk jij dat je het in je hebt om onze gasten de stuipen op het lijf te jagen? Mooi!" Wie een QR-code scant, kan zich opgeven om op de hoogte gehouden te worden van audities.

Het is voor het eerst dat Walibi de halloweenperiode gebruikt om alvast mensen te werven voor volgend jaar. Dat is geen overbodige luxe: het kwam de afgelopen jaren regelmatig voor dat er te weinig acteurs beschikbaar waren tijdens het evenement.



Alternatief

De Fright Nights duren nog tot en met zondag 3 november. Het bord vermeldt ook een alternatief voor mensen die geen zin hebben om een rol te spelen. Zij kunnen zich aanmelden voor het team met begeleiders voor de spookhuizen en scare zones.