Holiday Park Germany

Video: Holiday Park zet 46 meter hoge achtbaan in de schijnwerpers met nieuwe lasershow

Een spectaculaire rollercoaster in het Duitse attractiepark Holiday Park vormt het decor van een nieuwe laser-, licht- en dansshow. Op halloweendagen wordt meermaals per avond de productie Lichter der Vergeltung vertoond bij de 46 meter hoge lanceerachtbaan Sky Scream.

De soundtrack bestaat uit r&b- en dubstepmuziek, waaronder het nummer Wraith van Yookie & Hekler. Dansers dragen lichtgevende maskers bekend van de horrorfilmreeks The Purge. Zusterpark Plopsaland De Panne gebruikte dezelfde attributen in spookhuis The Tunnel in 2021.

Het verhaal achter de show draait om twee vijandige groepen die tegenover elkaar komen te staan "in de strijd om macht, overleving en verlossing". Tijdens de Halloween Fright Nights zijn er voorstellingen om 19.15 uur, 20.15 uur en 21.15 uur. Sky Scream is gewoon operationeel als de weersomstandigheden het toelaten.



Schrikeffecten

De achtbaan van het type sky rocket, gebouwd door de Amerikaanse fabrikant Premier Rides, opende in 2014. Passagiers worden meermaals heen en weer gelanceerd met een topsnelheid van 100 kilometer per uur. Ze gaan één keer over de kop. Holiday Park gaf de attractie een horrorthema: de wachtrij bevat schrikeffecten.