Walibi Holland

Trein van Walibi-achtbaan Untamed loopt vast tijdens de rit

Een trein van achtbaan Untamed in Walibi Holland is zaterdagavond vastgelopen tijdens de rit. Omdat de snelheid te laag was, kon de trein het parcours niet afmaken. Dat gebeurde vóór de remmen, bij de laatste inversie. Er zaten tijdens het voorval geen mensen in de karretjes.

Untamed werd rond 21.10 uur gesloten vanwege een storing. Even later maakte de rollercoaster een testrit. Toen haalde de trein het eindpunt niet. Sindsdien is de attractie niet meer open geweest. Medewerkers moesten het voertuig met behulp van een lier weer omhoog trekken.

In het verleden is Untamed al vaker vastgelopen vanwege de kou, maar meestal gebeurde dat als de wielen nog niet opgewarmd waren. In dit geval was de attractie al urenlang operationeel. Het pretpark verwelkomde zaterdag zo'n 16.000 mensen voor de derde dag van de Halloween Fright Nights.



Funderingen

Untamed is een hybrid coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction, in 2019 gebouwd op de funderingen van de oude houten achtbaan Robin Hood. Normaal gesproken bedraagt de topsnelheid 92 kilometer per uur. De baan is 1085 meter lang en 37 meter hoog.