Familiepark Drievliet

Foto's: Drievliet in halloweensferen met horrorlabyrint Maze of Madness

Attractiepark Drievliet experimenteert dit jaar voor het eerst met een spannende halloweenbeleving. Bezoekers kunnen in de herfstvakantie het horrorlabyrint Maze of Madness ontdekken. Het bestaande Doolhof van het Haagse familiepretpark is omgebouwd tot een walkthrough met griezels en schrikeffecten.

De toegang is gratis. Het labyrint gaat in de halloweenperiode open van 13.00 tot 16.30 uur. Na 15.00 uur wordt Maze of Madness "een stuk intenser", aldus Drievliet, met actievere scare actors. "De spanning loopt geleidelijk op tot sluiting."

Het doolhof werd vooraf niet actief gepromoot of aangekondigd. "Het is een soort verrassing voor de mensen die komen", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We testen hoe Halloween bevalt bij de jonge doelgroep van het park."



Trick-or-Treat Straatje

Daarnaast is tussen 13.00 en 16.00 uur het Smoeltjes Trick-or-Treat Straatje geopend. Op vertoon van een speciale pas van 3,50 euro per persoon maken bezoekers een wandeling langs huisjes met mysterieuze bewoners. Daarbij ontvangen ze wat lekkers. De activiteit wordt gesponsord door koekjesfabrikant Hellema Hallum, de maker van Smoeltjes.



Eerder ging zusterpark Avonturenpark Hellendoorn een vergelijkbare commerciële samenwerking aan voor spookhuis Château Lumière. Drievliet zorgde ook voor honderden pompoenen, extra herfstaankleding en een piratenshow met een halloweensausje.