Alton Towers Resort

Gênant: attractie sloopt zichzelf, één dag na langverwachte heropening

Bezoekers van een Engels pretpark zijn zaterdagavond getuige geweest van een bizar voorval: een draaiend huis dat zichzelf beschadigde. Alton Towers heropende gisteren de attractie Hex - The Legend of the Towers na een sluiting van maar liefst negentien maanden. Het plezier was echter van korte duur.

Beelden op social media tonen hoe het decor van de attractie beschadigd is geraakt. Dat gebeurde tijdens een rit, bij het draaien van de kamer. Hex is een zogeheten madhouse van de Nederlandse fabrikant Vekoma, vergelijkbaar met Villa Volta in de Efteling en Merlin's Magic Castle in Walibi Holland.

Door onbekende oorzaak kwam een onderdeel boven één van de deuren vast te zitten in het draaiende decor. "We zaten zeker twintig minuten vast", schrijft een ooggetuige op X. "We hoorden geluiden die leken op brekende takken, ik dacht eerst dat het een nieuw geluidseffect was. We hoorden alles buigen en kraken. Er vielen stukken naar beneden."



Dinsdag

Het gênante incident roept vragen op over het onderhoudsbeleid van het park. Hoe kan een attractie zo slecht functioneren na werkzaamheden die ruim anderhalf jaar in beslag namen? Op de website van Alton Towers valt nu te lezen dat Hex weer gesloten is "voor onderhoud". De heropening vindt plaats op dinsdag 15 oktober, belooft men.