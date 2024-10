Attractiepark Toverland

Video: Toverland sluit Halloween Nights af met nieuwe vuurwerkshow

Toverland presenteert dit jaar een nieuwe vuurwerkshow tijdens de Halloween Nights. Alle dertien griezelavonden in het Limburgse attractiepark worden om 22.45 uur afgesloten met een muzikaal vuurwerkspektakel in entreegebied Port Laguna. De voorstelling duurt zo'n zeveneneenhalve minuut.

Naast vuurwerk wordt gebruikgemaakt van licht- en vuureffecten. De muziek is geïnspireerd op de verschillende scare zones en walkthroughs van de Halloween Nights. Bijzonder is dat vuurtoren Solaris dit keer ook even meedoet in de productie.

De volledige show is te bekijken op YouTube. Vanwege buurtbewoners kiest Toverland traditiegetrouw voornamelijk voor stil vuurwerk, al zijn op verschillende momenten ook knallen te horen. De resterende elf Halloween Nights vinden plaats van 19 tot en met 21 oktober, van 23 tot en met 27 oktober en op 1, 2 en 9 november.