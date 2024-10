Kermis

Kermisbranche luidt noodklok over overlastgevers: 'Groot maatschappelijk probleem'

De Nederlandse kermiswereld dreigt ten onder te gaan aan overlastgevende jongeren. Daarvoor vreest kermisbond Bovak. Kermistuig zorgt op steeds meer plekken voor ellende, merkt de branchevereniging. Daardoor stijgen de kosten voor beveiligers, wat wordt doorberekend in prijzen voor de consument.

Bovak-voorzitter Atze J. Lubach-Koers luidt de noodklok in een interview met De Telegraaf. Volgens de krant leven kermisexploitanten in het hele land tussen hoop en vrees vanwege "grote zorgen over rellende jongeren". Het aantal incidenten - vernielingen, inbraken, vecht- en steekpartijen - zou alsmaar stijgen.

"We moeten niet onze kop in het zand steken", meldt Lubach-Koers nu het kermisseizoen ten einde komt. "Nederland heeft - los van de kermis - een groot maatschappelijk probleem. Er is in ons land een groep, voornamelijk jeugd van 12 tot 16 jaar oud, die geen greintje respect heeft voor onze hulpdiensten of mensen in het openbaar vervoer."



Krampachtig

Dat soort figuren bezoeken kermissen alleen maar om te rellen, merkt de bond. "Er wordt in Nederland heel krampachtig mee omgegaan. Iedereen ziet dit probleem. Ik denk, zeg ik eerlijk, dat de multiculturele samenleving hier helaas ook écht een rol in speelt."



De afgelopen maanden kwamen regelmatig berichten naar buiten over kermisbezoekers die met elkaar op de vuist gingen. Ook werden agenten bekogeld met stenen en staken bezoekers vuurwerk af. Kermisexploitant Remco Saedt zegt er gek van te worden.



Terroriseren

In zijn regio "is een groep actief die alle kermissen af gaat". "Ze leveren geen euro op, terroriseren de boel en jagen de bezoekers die wél plezier willen maken het terrein af." Saedt kan er naar eigen zeggen weinig aan doen.



"We kunnen ze niet weigeren, want je weet nooit op voorhand wie de raddraaiers zijn. En de politie bellen is ook zinloos, omdat die vaak niet de middelen heeft of simpelweg geen grond ziet om ze te arresteren." Wat wel kan helpen, is meer beveiligers inhuren. Maar dat kost bakken met geld. De Bovak-voorman is bang dat de kermis op die manier onbetaalbaar wordt voor mensen met een kleine beurs.