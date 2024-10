Parc Astérix Paris

Parc Astérix heeft plannen voor transformatie zweefmolen

Voor de klassieke zweefmolen in Parc Astérix staat een renovatie op de planning. Het Franse pretpark wil de attractie Les Chaises Volantes aankleden in Egyptische sferen. Dat blijkt uit een ontwerp met nieuwe decoraties en schilderingen.

Les Chaises Volantes is een attractie van het type wave swinger, gebouwd door fabrikant Zierer uit Duitsland. De naam betekent letterlijk "vliegende stoelen". De carrousel staat in het themagebied À Travers le Temps, dat de komende tijd volledig op de schop gaat.

In 2025 wordt in de buurt een nieuwe spinning coaster in gebruik genomen, op de oude plek van oldtimerbaan Nationale 7. De voorlopige titel luidt Cétautomatix. Verder zijn er plannen voor een nieuw Egyptisch restaurant, dat Les Fastes du Nil moet gaan heten.



50 meter

Met de transformatie van de zweefmolen en de komst van het restaurant wordt de bestaande Egyptische zone een stuk groter. Dit jaar opende Parc Astérix al een ander soort zweefmolen, namelijk een 50 meter hoge vertical swing met de naam La Tour de Numérobis.