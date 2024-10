Walibi Belgium

Buurtbewoners Walibi Belgium klagen over 'scheuren in de huizen' door vrachtverkeer

Omwonenden van Walibi Belgium ondervinden op verschillende manieren last van het pretpark. Daarover schrijft dagblad L'Avenir. Naast geluidsoverlast en verkeersoverlast zou vrachtverkeer voor bouwprojecten voor problemen zorgen. Op dit moment werkt Walibi aan een nieuwe familieachtbaan.

Zwarte vrachtwagens rijden regelmatig door de Rue Joseph Dechamps, de straat parallel aan het park, om toegang te krijgen tot de bouwplaats. De straat is echter niet ontworpen om zware voertuigen te huisvesten, klagen buurtbewoners. Volgens hen is sprake van gevaarlijke situaties én schade.

"De grote vrachtwagens die door de straat rijden, zorgen ervoor dat de weg erg beschadigd, vervormd en op bepaalde plaatsen uitgehold is", vertelt één van de inwoners aan de krant. "Het laat de huizen trillen. Er verschijnen scheuren in de huizen." De nieuwe coaster moet in 2025 af zijn.



Verplichting

Eigenlijk moeten vrachtwagens het park bereiken via speciaal daarvoor bestemde wegen. "Helaas wordt deze verplichting niet altijd gerespecteerd", reageert wethouder Paul Brasseur.



Ook ander zwaar verkeer zou vaak de verkeerde afslag nemen. Brasseur wijst met de beschuldigende vinger naar falende GPS-systemen. "We kunnen Walibi niet beschuldigen van alle problemen op de weg."



Te hard

Het onderwerp is weer actueel door de gemeenteraadsverkiezingen in Waver, die zondag plaatsvonden. Walibi's omwonenden klagen ook al geruime tijd over automobilisten die te hard rijden, harde geluiden en drukte op de wegen. Het attractiepark verwelkomt jaarlijks zo'n één miljoen bezoekers, exclusief de gasten van waterparadijs Aqualibi.