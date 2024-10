Walibi Belgium

Psyké Underground wordt Fanta Underground: halloweenversie van Walibi-achtbaan

Lanceerachtbaan Psyké Underground in Walibi Belgium heeft tijdelijk een horrorthema. In samenwerking met frisdrankmerk Fanta kwamen er nieuwe decoraties en een aangepast showprogramma. Zo wordt bij de start van de rit niet langer een lollige video vertoond van de oude mascotte Vita Drakovitz.

In plaats daarvan zien we wisselende beelden van beveiligingscamera's in de wachtrij van de attractie, gevolgd door een verschijning van het onheilspellende halloweenpersonage Bill. Hij speelt de hoofdrol tijdens Ibilaw: de nieuwe naam van Walibi's halloweenfestival.

De originele soundtrack van Psyké Underground is verdwenen. Op een muur in het station staat nu "Fanta Underground". Fanta probeert zich al jaren te profileren als hét drankje voor Halloween.



Tunnels

Ondertussen werkt het pretpark ook aan een verbouwing voor volgend jaar, als Psyké Underground onderdeel wordt van de nieuwe themazone Dock World. Om die reden is de ingang afgelopen zomer verplaatst. Eén van de twee lichtblauwe tunnels werd inmiddels bruin geverfd. Verder is men gestart met het demonteren van de oude façade.