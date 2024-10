Attractiepark Toverland

Poepbacterie in drinkwater regio Toverland, maar attractiepark ontspringt de dans

Toverland heeft geluk: in de regio is de poepbacterie E. coli aangetroffen in het drinkwater, maar het Noord-Limburgse attractiepark heeft er geen last van. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gaf waarschuwingen af in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Bergen.

Zo'n 14.000 huishoudens moeten daar hun water voorlopig drie minuten koken vóór consumptie, tandenpoetsen of de bereiding van eten, om te voorkomen dat ze ziek worden. Toverland ligt in de gemeente Horst aan de Maas. Toch valt het park buiten het gebied met de verontreiniging, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

WML heeft een lijst gepubliceerd met honderden getroffen postcodes. Daar staat de postcode van Toverland - 5975 MR - niet op. "Toen we het nieuws gisteravond hoorden, hebben we voor de zekerheid wel een draaiboek opgesteld", vertelt de voorlichtster. "In die zin waren we er op voorbereid."



Water uit de kraan

Na contact met WML heeft Toverland de garantie gekregen dat het kookadvies niet voor het pretpark geldt. Bezoekers kunnen ook tijdens dit drukke halloweenweekend dus gewoon water uit de kraan drinken en een flesje vullen met kraanwater. Ook de horecagelegenheden hoeven geen maatregelen te nemen.



E. coli is een darmbacterie. Na het consumeren van besmet water of voedsel kan de bacterie leiden tot diarree, buikkrampen, misselijkheid, koorts of infecties. WML verwacht dat het kookadvies in de Limburgse regio zeker de rest van het weekend geldt.