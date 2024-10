Avonturenpark Hellendoorn

Luisteren: Avonturenpark Hellendoorn schakelt Duitse componist in voor nieuw spookhuis

Avonturenpark Hellendoorn heeft eigen muziek laten maken voor het nieuwe spookhuis Château Cristal. Wie het haunted house betreedt, hoort een speciale soundtrack van Audiogazer. Dat is het bedrijf van de Duitse componist Andreas Kübler. Vanaf vandaag staat de muziek op Spotify en andere streamingdiensten.

Audiogazer was onlangs nog actief voor Bobbejaanland en Europa-Park. Kübler werkte eerder voor IMAscore, waar hij muziek schreef voor tientallen attractieparken. Voorbeelden zijn Toverland, Walibi Belgium, Phantasialand, Movie Park Germany en Alton Towers.

Het digitale album van Château Cristal bevat zes nummers van in totaal ruim elf minuten. Ook de muziek van Château Lumière, de kinderversie van het spookhuis, staat erop. De tracks heten Welcome to the Château, Discovery Club Station, Keep Walking, Professor's Library, The Daughter en Take the Lantern.



Blinddoek

In Château Cristal wandelen bezoekers met een geprogrammeerde lantaarn door het gebouw van de interactieve darkride Discovery Club, terwijl acteurs hen de stuipen op het lijf jagen. Tijdens de finale wordt de lantaarn verruild voor een blinddoek. Het spookhuis is ontwikkeld door de firma Scare Creations.