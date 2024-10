Efteling

Efteling-bezoeker gereanimeerd na rit in Traptreintjes, ambulance en traumahelikopter ter plaatse

Een bezoeker van de Efteling is vanmiddag gereanimeerd na een rit in de Traptreintjes. Volgens ooggetuigen werd een vrouw even voor 15.00 uur onwel bij het Kinderspoor, gelegen in parkdeel Reizenrijk. Ambulance en politie kwamen ter plaatse. Later arriveerde ook een traumahelikopter op de Speelweide.

Vanwege het incident werden attracties in de omgeving tijdelijk gesloten. Ook het wandelpad tussen schommelschip Halve Maen en speeltuin Kleuterhof ging dicht. Een Efteling-woordvoerder geeft aan dat de persoon in kwestie uiteindelijk is meegenomen door de ambulance.

Hoe het met haar gaat, is niet bekend. Daarover doet de Efteling geen uitspraken. Bij het vertrekken van de ziekenwagen reden door de ontstane paniek twee personenauto's tegen elkaar aan op het dienstencentrum van het attractiepark. Er is daar alleen sprake van materiële schade.