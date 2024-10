Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe locatie voor Toverschool in Avonturenpark Hellendoorn: bezoekers kunnen Heksendiploma behalen

Avonturenpark Hellendoorn heeft de Toverschool van heks Odelia vernieuwd. Bezoekers van het kindvriendelijke halloween-evenement Heksendoorn ontdekken daar hun innerlijke heks of tovenaar. De beleving kreeg dit jaar een nieuwe locatie, namelijk tussen spookhuis Horror Hotel en scare zone Dragon Fear.

Odelia's Toverschool bevindt zich in hetzelfde gebouw als spookhuis Witch House. Kinderen kunnen deelnemen aan een parcours met verschillende uitdagingen. "Test je behendigheid, los mystieke raadsels op en voltooi de opdrachten", aldus het Avonturenpark.

Wie dat lukt, ontvangt een eigen Heksendiploma. Kinderen hoeven niet bang te zijn: Odelia is lief en de school bevat geen schrikeffecten. Wel mogen ouders naast de route meelopen, omdat sommige donkere plekken griezelig kunnen overkomen. De toegang is gratis. Oplettend fans zullen sommige rekwisieten herkennen, zoals de biljarttafel uit de verdwenen attractie Casa Magnetica.



Heksfactor

Ook nieuw is loopspookhuis Château Lumière, de kindvriendelijke versie van Château Cristal. Verder bestaat het aanbod van Heksendoorn dit jaar uit een Griezeldisco, een meet-and-greet en de theatershow Kareltje & Jasmijn: De Magische Stem van Odelia. In de voorstelling wil de heks meedoen aan de Heksfactor.