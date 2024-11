Avonturenpark Hellendoorn

Groot renovatieproject in Avonturenpark Hellendoorn: nieuw uiterlijk voor snackbar

Avonturenpark Hellendoorn pakt tijdens de wintersluiting een bestaande horecalocatie aan. Het Overijsselse pretpark investeert in een grote renovatie van Bella's Smakbar. De snackbar, gelegen bij overdekte achtbaan Rioolrat en interactieve darkride Discovery Club, ondergaat de komende maanden een metamorfose.

Daarbij hoort ook een andere naam, die later bekendgemaakt wordt. Hellendoorn kan vandaag alvast wel een ontwerp laten zien, van de hand van designbureau Skirrgard uit Lemelerveld. De bestaande paarse voorgevel was al geruime tijd in slechte staat.

Er komen nieuwe façades met meer details, in de stijl van de Discovery Club. De sfeerimpressie toont veel houtwerk in gele en roze, paarse tinten, met een hoop groen. Aan de linkerzijde is de ingang van achtbaan Rioolrat zichtbaar, met een nieuw uithangbord erboven.



Assortiment

Het park neemt ook het horecaconcept onder de loep. Bij Bella's Smakbar bestond het assortiment eerder uit ijs, hamburgers, friet en snacks. "We bekijken nog welk concept het best bij de locatie past", laat een woordvoerster weten. Avonturenpark Hellendoorn is weer toegankelijk vanaf zaterdag 5 april.