Foto's: nieuwe Bakens van Licht verrijzen bij Aquanura in de Efteling

De Efteling heeft een begin gemaakt met het installeren van de nieuwe Bakens van Licht in de Aquanura-vijver. Vanaf het aankomende winterseizoen kunnen bezoekers kijken naar een nieuwe versie van de fonteinenshow, met lantaarns van 8 meter hoog.

Ze "laten de muzikale tijdreis tot leven komen middels thematische verlichting en transformaties", zei de Efteling er eerder over. Een ontwerp is officieel nog niet naar buiten gebracht, maar bouwhesjes van medewerkers verraden wat we kunnen verwachten.

Vandaag zijn de sierlijke ondersteuningen geïnstalleerd in de vijverbak. Er komen goudkleurige ornamenten onder te staan. De lantaarns zelf werden onlangs al gespot op een terrein achter de schermen, bij Fata Morgana. Uiteindelijk moeten er - net als voorheen - grote kikkers bij komen te staan.



15 november

Aquanura stamt uit 2012. De techniek werd geleverd door het Amerikaanse bedrijf Water Entertainment Technologies (WET). Voor de nieuwe show is nog geen premièredatum bekend. Wel is duidelijk dat de werkzaamheden naar verwachting duren tot en met vrijdag 15 november. Daarna zal in eerste instantie een oude voorstelling terugkeren.