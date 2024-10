Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Foto's: nieuwe show en vernieuwde walkthrough bij Scary Prairie in Attractiepark Slagharen

In Attractiepark Slagharen is dit weekend de tweede editie van Scary Prairie van start gegaan, het halloweenfestival voor gezinnen met kinderen. Een fotoreportage van Looopings laat zien wat bezoekers kunnen verwachten. Het Overijsselse pretpark introduceerde dit jaar een nieuw gezicht voor het evenement: Jackie de Coyote.

Het meisje verandert in een coyote zodra ze snoep eet. Ze loopt rond in het park én ze kreeg haar eigen openluchtshow Jackie's Zoete Wraak, op het Red Bandit-podium naast de Sky Tower. De interactieve voorstelling draait om een snoepjesdief die de snoepwinkel van Jackie's ouders plundert. Kinderen helpen mee om de bandiet te kunnen vangen.

Verder werd geïnvesteerd in een nieuwe locatie voor Crows Nest. Het voormalige hooibalendoolhof is nu een volwaardige overdekte walkthrough met gedetailleerde decors, in de loods waar 's winters de schaatsbaan te vinden is. Vergeetachtige vogelverschrikkers proberen een kraai weg te jagen. De ingang bevindt zich tegenover zwemparadijs Aqua Mexicana.



Vampieroutfit

Spookhuis The Manor en walkthrough Outcast Camp keerden terug, net als de griezelgebieden Pumpkin Market en Main Street. Mascottes Randy en Rosie dragen dit najaar een speciale vampieroutfit. Op Scary Prairie-dagen wandelen alle personages rond sluitingstijd door het park voor een afsluitende parade.



Tickets voor The Manor en Outcast Camp kosten overdag tussen de 3 en 5 euro per persoon. Crows Nest is gratis. Het evenement vindt nog dagelijks plaats van zaterdag 19 oktober tot en met zondag 3 november. Op acht dagen staat 's avonds Western Nightmares op het programma, met een adviesleeftijd van 14 jaar en ouder.