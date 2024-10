Movie Park Germany

Movie Park maakt A Quiet Place-spookhuis 50 procent duurder: bijna elke dag uitverkocht

Het nieuwe spookhuis rond horrorfilm A Quiet Place in Movie Park Germany is een financieel succes. De prijs van het haunted house werd gaandeweg het halloweenseizoen met 50 procent verhoogd, van 12 euro naar 18 euro per persoon. Ondanks de forse prijsstijging is de beleving voorlopig bijna elke dag uitverkocht.

Het Halloween Horror Festival van Movie Park vindt plaats op 24 dagen tussen 28 september en 10 november. Wie nog tickets wil kopen voor A Quiet Place zal op veel dagen achter het net vissen. Komend weekend is bijvoorbeeld geen enkel kaartje meer verkrijgbaar.

Volgende week zijn nog enkele entreebewijzen te koop voor donderdag 24 oktober en zondag 27 oktober. Verder kan A Quiet Place alleen nog geboekt worden op enkele dagen in november, al zijn die tijdvakken naar verwachting ook snel vol.



Paramount Pictures

De ontwikkeling van het nieuwe haunted house ging gepaard met veel obstakels, met name door de moeizame samenwerking met filmmaatschappij Paramount Pictures. Aanvankelijk werd aangekondigd dat het spookhuis gesloten zou blijven tijdens de eerste dagen van het evenement. Uiteindelijk ging A Quiet Place toch op tijd open.