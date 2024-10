Disneyland Paris

Disneyland Paris publiceert muziek van Alice in Wonderland-show op Spotify

Disneyland Paris heeft de muziek van de Alice in Wonderland-show in het Walt Disney Studios Park online uitgebracht. Via Spotify, Apple Music en andere streamingdiensten kan nu geluisterd worden naar de soundtrack van Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland, de openluchtvoorstelling die in mei in première ging in het Theater of the Stars.

Het digitale album bevat acht nummers van in totaal ruim 22 minuten: Welcome To Wonderland, Wonder Never Ends, Me! Me! Me!, All In The Golden Afternoon, All Ways Are My Ways, Alice and the Queen of Hearts Mashup en twee versies van de finale.

Back to Wonderland is een interactieve show waarin Alice en de Hartenkoningin een muzikale strijd met elkaar aangaan. Uiteindelijk bepaalt het publiek steeds wie van de twee hoofdpersonages wint. Het eerste seizoen van de voorstelling speelde tot en met zondag 29 september. In 2025 keert de kleurrijke productie terug.