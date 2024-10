Efteling: Danse Macabre

Spoiler alert: filmpje verraadt werking van animatronics in Efteling-attractie Danse Macabre

Iemand heeft zonder toestemming beelden gemaakt van de decors in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre. Eerder deze week kwam al een kort filmpje naar buiten van jochies die door de middeleeuwse kapel wandelden. Nu blijkt dat de ongewenste gasten meer video's hebben geschoten, onder meer van animatronics.

Ze werden de wereld in geslingerd door X-account No Context Efteling. Wie graag verrast wil worden tijdens een rit in Danse Macabre, kan de beelden beter overslaan. We zien onder meer de techniek van dirigent Joseph Charlatan, nog voordat hij werd aangekleed. Het orgel waar hij achter zit, kan draaien. Zo is het mogelijk om het personage plotseling te laten verschijnen.

Links van het orgel zit een pianospeler, rechts ervan is een harpspeler zichtbaar. In een ander raam verschijnen drie figuren die sprekend lijken op de drie rechters uit het oude Spookslot. Achter één van de koorbanken doemen onheilspellende monniken op.



Dodendans

De beelden tonen ook verschillende technische onderdelen en losse decorstukken achter de balustrades. In Danse Macabre gaan Efteling-bezoekers als het ware dansen op de gelijknamige dodendans van componist Camille Saint-Saëns, dankzij een ritsysteem van fabrikant Intamin. Het verhaal gaat over muzikanten die in 1876 op raadselachtige wijze verdwenen.