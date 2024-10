Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Dunkin'-vestiging in Slagharen voorlopig gewoon open ondanks faillissement

Goed nieuws voor bezoekers van Attractie- en Vakantiepark Slagharen die van donuts houden: de vestiging van donutwinkel Dunkin' blijft voorlopig gewoon open. Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Afgelopen week werd bekend dat de Nederlandse tak van Dunkin' failliet is.

Curator Derk van Geel zegt goede hoop te hebben dat de van oorsprong Amerikaanse koffie- en donutketen een doorstart kan maken. Voor dat proces verwacht hij enkele weken nodig te hebben. In de tussentijd blijven de Dunkin'-shops, waaronder die in Slagharen, operationeel.

Ook de productie van donuts gaat gewoon door. Het Overijsselse pretparkresort opende in 2021 een Dunkin'-filiaal in de Main Street. Daar kunnen bezoekers tot nader order dus gewoon terecht. Hetzelfde geldt voor twee Dunkin'-locaties in Duinrell.



Ontslagen

Bij Dunkin', sinds vorig jaar eigendom van horecafamilie Van der Valk, werken zo'n vierhonderd mensen. Ontslagen als gevolg van het faillissement zijn volgens de curator onvermijdelijk. Wel wordt geprobeerd om zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden.