Apenheul stuurt senior op pad met gen Z-teksten: 'Big flex, period'

Dierenpark Apenheul speelt in op een TikTok-trend met modieuze gen Z-teksten. Online gingen de afgelopen weken talloze video's viral waarin ouderen een poging doen om hippe jongerentaal te bezigen. Het idee: dit gebeurt er als generatie Z het marketingscript schrijft. Apenheul zette vrijwilliger George voor de camera.

"Siii maatje!", begint de gids, die de kijker meeneemt "op lawa door Apenheul". De senior deelt verschillende weetjes over het park en de bewoners, maar dan wel in de stijl van een jongere generatie. "De main characters zijn natuurlijk de loslopende apen." Daar zouden "de NPC's" volop van genieten.

"He ate and left no crumbs", klinkt het over één van de dieren. Het groen in het park wordt "very mindful and very demure" genoemd. "Ik ga niet gatekeepen." Vervolgens deelt George enkele weetjes, bijvoorbeeld dat gorillaleider Banjoko "ultime rizz" heeft en dat de oudste inwoonster Pepi "een echte OG" is. "Ik vind het een big flex om gids te zijn. Period."



Ik loef het

Uiteindelijk neemt de Apenheul-medewerker in stijl afscheid. "Nu ga ik weer naar osso. Klik wel even op dat plusje, anders zijn we geen broski's meer. Ik loef het." De reacties zijn overweldigend positief. "Ik ben overtuigd, ik moet kaarten boeken", schrijft iemand bijvoorbeeld. "Dit is de beste tot nu toe", zegt een ander.