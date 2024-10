Walibi Holland

Video: in de nieuwe scare zone van Walibi Holland worden mensen geveild

De rijken zijn de baas in de nieuwste scare zone van Walibi Holland. Tegelijkertijd met de opening van het nieuwe spookhuis Us vs You heeft het pretpark het gebied Dystopia in gebruik genomen, gelegen achter rollercoaster Goliath. Bezoekers van de Halloween Fright Nights zijn daar getuige van een onheilspellende mensenveiling.

Walibi spreekt zelf niet over een scare zone, maar een area: een verblijfsgebied met horeca en merchandise. Er is ook een schuur met een discotheek te vinden. In het midden van het gebied staat een podium waar van tijd tot tijd acteurs verschijnen. Hun belangrijkste taak is om bezoekers te veilen aan de hoogste bieder.

Tussen de veilingen door maken de rijken een praatje met het minderbedeelde publiek. Dystopia borduurt voort op het verhaal van Us vs You, waarin arme mensen gedwongen worden om mee te doen aan een dodelijke spelshow. De aankleding in de zone is opvallend minimalistisch.