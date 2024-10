Disneyland Paris

Mijlpaal in nieuw Frozen-gebied Disneyland Paris: hoogste punt North Mountain bereikt

Disneyland Paris staat stil bij een belangrijk moment op de bouwplaats van het nieuwe themagebied World of Frozen. Het hoogste punt van de North Mountain, een gigantische rotspartij, is onlangs bereikt. Foto's laten zien hoe het topje van de berg met een hijskraan op de juiste plek werd gehesen.

De North Mountain - in de Nederlandse nasynchronisatie de Noord-Berg - vormt de achtergrond van het koninkrijk Arendelle. Disney noemt het "een spannende mijlpaal in het bouwproces voor Walt Disney Imagineering Paris".

"Met elke stap in het project komen we dichter bij het tot leven brengen van deze nieuwe meeslepende zone in Disney Adventure World." De opening vindt plaats in 2026. Disney Adventure World wordt tegen die tijd de nieuwe naam van het Walt Disney Studios Park.