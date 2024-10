Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn introduceert abonnement met onbeperkt toegang tot Drievliet

De overname van Drievliet heeft ook gevolgen voor abonnementen. Nu het Haagse familiepretpark onderdeel is van dezelfde bedrijvengroep als Avonturenpark Hellendoorn, krijgen abonnementhouders van Hellendoorn toegang tot beide parken. Het voordeeltje geldt in 2025 voor de duurste abonnementsvorm Platinum.

Het Avonturenpark werkt tegenwoordig met vier verschillende abonnementen: Zilver (65 euro), Gold (85 euro), Platinum (129 euro) en Familie (340 euro voor maximaal twee volwassen, vier kinderen en alle opa's en oma's). Zilver- en Gold-abonnees mogen op bepaalde dagen niet naar binnen.

Zo is de Zilver-seizoenskaart niet geldig in schoolvakanties. Wie voor Gold kiest, moet zomeravonden en halloweenavonden missen. Platinum-abonnementhouders mogen wel altijd naar binnen.



Previewdag

Zij krijgen bovendien onbeperkt toegang tot Drievliet. Verder zijn extra voordeeltjes zoals vriendentickets met korting, gratis parkeren, korting op souvenirs en horeca, toegang tot Aquaventura Slidepark en toegang tot een previewdag. Familie-abonnees kunnen eenmalig gratis naar Drievliet.



De abonnementen van Avonturenpark Hellendoorn zijn in principe digitaal: abonnementhouders hebben een app nodig. "In het kader van duurzaamheid hebben we besloten standaard geen plastic passen meer aan te bieden", staat op de website van het park. Bezoekers die toch een fysieke pas willen, betalen daar 6 euro voor.



Groupe Looping

Eind maart werd bekend dat Drievliet voortaan hoort bij de Franse recreatiegroep Groupe Looping, net als Hellendoorn. Beide parken werken nu intensief met elkaar samen. Ze hebben tegenwoordig ook dezelfde soort website. In juni trad bij Drievliet een nieuwe algemeen directeur aan: Coen Hoozemans.