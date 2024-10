Efteling: Danse Macabre

Efteling onthult personeelskleding Danse Macabre: nieuw leven voor oude materialen

Medewerkers van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre gaan andere kledij dragen dan hun collega's in de rest van het park. Speciaal voor de griezelattractie heeft het kledingatelier van de Efteling outfits samengesteld op basis van oude kledingstukken. Dat moet het verhaal versterken.

Danse Macabre draait om de handelsfamilie Charlatan: rondreizende sjacheraars die nu in het Huyverwoud zijn neergestreken. De aanwezige personeelsleden moeten hun familieleden voorstellen. "Hun neven en nichten", vertelt kostuumontwerper Carla de Kroon aan het Brabants Dagblad.

"Door ook de medewerkers in de sfeer van attractie aan te kleden, ontstaat er een eenheid. Met kleding kunnen we op deze wijze echt iets toevoegen." Zo maakte de Efteling nieuwe kostuums van oude bloesjes, schorten, dassen, theedoeken en ander textiel.



Uniek

"Wij kunnen die kleding nog prima hergebruiken." Rafels of vlekken zijn gezien het spookthema geen probleem. "De kleding mag er juist geleefd uitzien. Daar hoeft het allemaal niet zo netjes te zijn" Het zorgt er ook voor dat elke uitdossing uniek is. Bovendien is de Efteling trots op het duurzaamheidsaspect.



De medewerkers hoeven niet te vrezen dat ze in tweedehands rommel gaan rondlopen. De Kroon belooft dat alles is gewassen én dat alleen kleding wordt gebruikt waarvan de staat nog goed genoeg is.



Comfortabel

"Het is mooi als kleding past bij de attractie, maar het blijft bedrijfskleding, dus het moet het comfortabel zitten." Een extra voordeel is dat werknemers zich geen zorgen hoeven te maken als een vlek niet weggaat. "Dan heb je er gewoon een vlekje bij. Dat mag in deze attractie."