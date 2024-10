Nieuws

Beau van Erven Dorens gaat koorddansen boven leeuwenverblijf in tv-commercial

Beau van Erven Dorens haalt halsbrekende toeren uit in een dierentuin. Dat is het idee achter een nieuwe tv-reclame van kortingswebsite Social Deal. Om aan te geven dat de site hoge kortingen op dierentuinen aanbiedt, wandelt de bekende Nederlander zogenaamd over een koord boven een leeuwenverblijf.

"Waarom was dit ook alweer een goed idee?", vraagt de presentator nerveus aan een dolenthousiaste regisseur. "Ga naar socialdeal.nl voor de beste dierentuindeal", klinkt het, waarna Van Erven Dorens naar beneden valt. Uiteindelijk komt hij gehavend weer aanlopen, met een schoen minder.

Social Deal biedt onder meer tickets aan voor Ouwehands Dierenpark, Wildlands, Burgers' Zoo, Beekse Bergen, GaiaZoo, Avifauna, het Dolfinarium en Sea Life. Het is niet voor het eerst dat Van Erven Dorens in een penibele situatie terechtkomt voor het koopjesplatform: in een eerder spotje was te zien hoe hij werd afgeschoten door een kanon.