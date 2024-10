Efteling: Danse Macabre

Jochies lopen door decor van Efteling-attractie Danse Macabre in merkwaardige video

Op social media gaat een opvallend filmpje rond uit nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre. Te zien is hoe een paar jochies door het decor van de hoofdshow lopen. Ze wandelen langs een balustrade achter één van de ramen in de kapel. Daar steekt de filmer zijn vingers in de neus van een decorstuk.

Het gaat om een bok-achtige duivelsfiguur met een wapenschild, bekend uit de wachtrij van het oude Spookslot. Er wordt ook een hand op het torso van het beest gelegd. Verder komen de koorbanken van Danse Macabre even in beeld.

De vloer is nog niet gedecoreerd, wat verraadt dat de beelden al een tijdje oud zijn. Het is niet duidelijk wat de knullen in Danse Macabre deden. In het hele gebouw geldt tot aan de opening een foto- en filmverbod, ook voor het aanwezige personeel.