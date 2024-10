Efteling

Inspiratiemanager Efteling aan de schandpaal genageld na asogedrag bij Disney

Een bekende manager van de Efteling wordt door het slijk gehaald in een podcast. Aanleiding is zijn gedrag in een Japans Disney-pretpark. Efteling-gezicht Frans Goenee, die zichzelf inspiratiemanager noemt, bezocht onlangs Tokyo Disney met zijn familie. Daar koos hij ervoor om willens en wetens de regels te overtreden en medewerkers op te lichten.

Goenee vertelde dat trots aan een Nederlander die hij in het park tegen het lijf liep. Die Nederlander bleek Thomas van Groningen, presentator van de pretparkpodcast ThemeTalk. In de meest recente aflevering van ThemeTalk wordt de ontmoeting uitgebreid besproken, na een uur en acht minuten.

Van Groningen en co-presentator Maurice de Zeeuw nagelen de prominente Efteling-manager vervolgens met naam en toenaam aan de schandpaal. Goenee was in attractiepark Tokyo DisneySea, waar onlangs het nieuwe themadeel Fantasy Springs opende. Het is behoorlijk lastig om toegang tot het gebied te krijgen: alleen mensen met een digitale reservering of een speciaal polsbandje mogen naar binnen.



Brutaal

Sommige bezoekers staan 's nachts al in de rij voor de ingang om een tijdslot te bemachtigen. Goenee had die moeite niet gedaan: hij mocht Fantasy Springs niet in. Dat accepteerde hij echter niet. "Ik ben een Hollander hè", zou hij tegen Van Groningen gezegd hebben. "Ja, gewoon een beetje brutaal, gewoon doorlopen."



De podcastpresentator kan er met zijn pet niet bij. "Ik ben nog steeds een beetje overdonderd. Ongelofelijk." Voor Efteling-manager Goenee was rondlopen in Fantasy Springs niet genoeg: hij wilde ook een attractie in. Daar is echter eveneens een reservering voor nodig.



Niet blij

De Nederlander haalde daarvoor een QR-code tevoorschijn die niet werkte. "Dan moet je gewoon doen alsof je het niet begrijpt", zo citeert Van Groningen uit hun praatje. "En toen zijn we er met zijn vijven gewoon in gelopen. En die Japanners waren niet blij, maar ja, kon gewoon."



De Zeeuw vat de situatie samen. "Werkt al sinds 1989 bij de Efteling, dringt door een balustrade van lieve Japanners heen en breekt daar vervolgens in een attractie in met een ongeldige QR-code. Dat doe je toch niet?!" Van Groningen: "Hij heeft me het echt verteld, die man. En ik stond echt met m'n bek vol tanden. This is why we can't have nice things: Frans Goenee."



Opscheppen

De podcastmakers zijn verbijsterd over het asogedrag én de manier waarop Goenee daarover aan het opscheppen was. Zelf stonden ze om 05.30 uur op om op tijd een reservering te kunnen plaatsen. "Wij kopen netjes allemaal onze passen. En Frans Goenee die beukt zich met zijn gezin door de wachtrij en illegaal het gebied in? Nou..."



De Zeeuw kan het niet laten om de Efteling-manager na te doen. "Ik ga naar pretparken wereldwijd en daar beuk ik zo illegaal alle gebieden in! En dan doe ik alsof ik het niet snap! Inspirerend hè? Nog een coach nodig?" Van Groningen giert van het lachen. "Hij zei ook: ik breng mensen het Efteling-DNA bij!"



Danse Macabre

Goenee wordt regelmatig ingehuurd door bedrijven om namens de Efteling presentaties te geven over gastvrijheid. Van Groningen en De Zeeuw hebben na het aanhoren van het verhaal al wel een idee wat ze gaan doen bij de opening van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre: alle aanwijzingen van medewerkers negeren en dwars door alle afsluitingen heen beuken, naar een voorbeeld van Frans Goenee.