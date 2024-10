Efteling

Efteling-bewoner heeft het zwaar: fluitspeler Fata Morgana omver gevallen

Eén van de bewoners van Fata Morgana in de Efteling heeft het moeilijk. Door een technisch mankement troffen bezoekers dinsdag een pop aan in een wel héél bijzondere houding. Opvarenden konden zien hoe een fluitspeler achterover was gevallen.

De animatronic is onderdeel van een driekoppig bandje in het voorportaal van de gevangenis, de zesde scène van de overdekte boottocht. Daar voorziet hij een buikdansvoorstelling van muziek, in kleermakerszit.

In de verte doemt een schutter op. Normaal gesproken schiet diegene mis, maar kennelijk heeft hij dit keer de fluitspeler geraakt. De figuren in Fata Morgana zijn al bijna veertig jaar oud.



Houten schijven

Ze bewegen grotendeels met behulp van houten schijven, waar wieltjes met kabels overheen rollen. Zodra een wiel over een inkeping in de schijf gaat, wordt er getrokken of geduwd aan de kabel. De Efteling treft achter de schermen al een tijdje voorbereidingen voor een grote onderhoudsbeurt.