Europa-Park Erlebnis-Resort

Studio 100 komt met tv-serie gebaseerd op attractie in Europa-Park

Een nieuwe tv-serie van Studio 100 draait om een attractie in het Duitse pretpark Europa-Park. De Belgische entertainmentgigant distribueert een animatieserie over dinosaurussen, gebaseerd op de Europa-Park-darkride Madame Freudenreich Curiosités. Het programma gaat Dino Mates heten.

Er zijn vooralsnog 26 afleveringen van elf minuten gemaakt. Studio 100 probeert de tv-show later deze maand aan de man te brengen tijdens MIPCOM, een vakbeurs voor de tv-industrie in het Franse Cannes. Dino Mates wordt in een persbericht omschreven als "een mystieke komedie-avonturenserie die draait om vriendschap, moed en teamwork".

De reeks is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Het verhaal werd "geïnspireerd door de familieattractie Madame Freudenreich Curiosités in Europa-Park, het grootste themapark van Duitsland, en de bijbehorende succesvolle prentenboekenserie", aldus Studio 100.



Stoere oma

De 10-jarige Sophie en haar 13-jarige broer Leo brengen de zomer door bij hun stoere oma Clara. Samen vinden ze dinosauruseieren in een duistere grot. Zodra ze uitkomen, blijken de dino's ongelofelijke talenten te hebben.



"Terwijl Sophie en Leo een band opbouwen met hun nieuwe dinovrienden, moeten ze hen beschermen tegen degenen die hen willen uitbuiten", luidt de beschrijving.



Mack Magic

De productie was in handen van de Duitse kinderzender KiKA, het Duitse kinderlabel Edel Kids, B-Water Animation Studios uit Spanje en Mack Magic, het mediabedrijf achter Europa-Park. Studio 100 kennen we uiteraard van de Plopsa-attractieparken in België, Nederland en Duitsland, waar eveneens dino-attracties te vinden zijn.