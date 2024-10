Nieuws

Donutketen Dunkin' is failliet: gevolgen voor pretparken nog niet duidelijk

De bekende donutketen Dunkin' is failliet. Vandaag werd het faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Amsterdam. Dunkin' heeft verschillende locaties in attractieparken in de Benelux. De gevolgen voor die vestigingen zijn nog niet helemaal duidelijk.

Sinds 2021 is Dunkin' te vinden in de Main Street van Attractie- en Vakantiepark Slagharen. Ook verscheen dat jaar een verkoopcontainer in Duinrell, met onder andere speciale Rick de Kikker-donuts. In 2023 nam het donutmerk de bestaande horecalocatie Paardenstal over.

Plopsaland De Panne zette in het voorjaar van 2022 een Dunkin'-container neer. Later werd dat een volwaardig verkooppunt bij het vernieuwde themadeel Circus Bumba. Een jaar geleden ging Toverland in zee met Dunkin'. Bezoekers van de Halloween Nights konden toen drankjes en donuts van het bekende Amerikaanse merk aanschaffen in parkdeel Ithaka, bij houten achtbaan Troy.



Van der Valk

De Nederlandse en Belgische vestigingen van Dunkin' werden in oktober 2023 overgenomen door horecafamilie Van der Valk, bekend van de hotels. Het ging toen om 76 zaken. Men had de intentie om de komende jaren tientallen extra locaties te openen.



Een woordvoerder van Duinrell laat weten dat Dunkin' een overeenkomst heeft met Vermaat, de vaste horecapartner van het Wassenaarse pretparkresort. "In hoeverre onze twee Dunkin'-shops morgen open zijn, is voor ons nog onduidelijk." Men betreurt het faillissement. "Het is een leuk product waar onze gast blij mee is."



Afscheid

Een voorlichter van Slagharen komt later met meer informatie. In Toverland staat al een tijdje geen Dunkin'-winkel meer. Plopsaland weet al wel zeker dat afscheid genomen wordt van het donutmerk. Men kijkt naar een "nieuwe invulling" voor het verkooppunt bij Circus Bumba.