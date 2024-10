Efteling: Danse Macabre

Foto's: vaandels en borden maken het gebied rond Danse Macabre in de Efteling compleet

De Efteling legt de laatste hand aan het Huyverwoud, het themagebied met de nieuwe attractie Danse Macabre. Bij de ingang en op het plein zijn de laatste paar dagen steeds meer borden en vaandels verschenen. Zo werd vandaag een doek met de naam van souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken over de gevel gedrapeerd.

Volgens het verhaal achter Danse Macabre is een vervallen middeleeuwse abdij - de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel - overgenomen door de familie Charlatan. Zij namen afgelopen jaar al hun intrek in de voormalige taverne In den Swarte Kat. Sindsdien fungeert het gebouw als een kruidenierswinkel.

Binnenkort openen ze meer locaties, waaronder 't Koetshuys. In het horecapunt is de Griezelspin verkrijgbaar: een suikerspin met een griezelig tintje. Ook kunnen bezoekers er terecht voor popcorn en frisdrank. De winkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken bevindt zich bij de uitgang van Danse Macabre. Efteling-fans zullen in de façade de oude ingang van het Spookslot herkennen.



Bekliederd

Bij de abdij vond in 1876 een muziekconcours plaats, waarbij de muzikanten op raadselachtige wijze zijn verdwenen. Geheel in stijl is het doek bij de winkel vormgegeven alsof de Charlatans een vaandel voor het evenement zelf beschilderd hebben. Ook het bord op 't Koetshuys werd bekliederd door de familie: daar verschenen de termen "Popcorn & Suikerspin" op.



Danse Macabre opent over 23 dagen voor publiek. Over tweeënhalve week krijgen abonnees met een Premium-pas alvast een voorproefje. Zij mogen op zaterdag 26 of zondag 27 oktober langskomen. Andere abonnees hebben vandaag te horen gekregen of ze uitverkoren zijn als prijswinnaar voor previews op maandag 28 oktober.