Avonturenpark Hellendoorn

Foto's: dit is Château Cristal, het nieuwe spookhuis van Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn opent komend weekend de poorten van Château Cristal, een nieuw spookhuis in het gebouw van de interactieve darkride Discovery Club. Het haunted house is de grote nieuwigheid van horror-evenement Screams, dat plaatsvindt op vier zaterdagen in oktober en november. Looopings kreeg de kans om er alvast rond te dwalen.

Château Cristal start met een videoboodschap waarin bewoner Professor NulNix zichzelf introduceert. Hij is terug van een wereldreis, maar het huilen staat hem nader dan het lachen: zijn dochter is vervloekt. Wie haar in de ogen kijkt, kan het huis nooit meer verlaten. Bezoekers krijgen de opdracht om met een lantaarn in de hand door het huis te lopen.

Ze wandelen via de kelder door het lege station van de darkride. Via een trap komen ze terecht op de begane grond, in de archieven van NulNix. De professor heeft er allerlei rekwisieten verzameld, waaronder historische items uit het Overijsselse pretpark. Oplettende bezoekers zullen oude borden van bijvoorbeeld waterbaan Canadian River en achtbaan Avonturenslang herkennen.



Effecten

Ook staan er schilderijen waarop de makers van het spookhuis zijn afgebeeld als ontdekkingsreizigers. Acteurs en effecten jagen de gasten de stuipen op het lijf. Het hoogtepunt van de tocht is een scène met een oude animatronic uit de Discovery Club, die in ere is hersteld. De aanwezigen moeten ontsnappen via een geheime opening, waarna ze terechtkomen in een afgesloten ruimte.



Daar worden de lantaarns verruild voor blinddoeken. Het laatste gedeelte van het huis leggen waaghalzen geblinddoekt af. Ze volgen een route met behulp van een touw, terwijl de vervloekte vrouw van zich laat horen. Het concept is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Baku bij Scare Me in Almere en The Curse of Chupacabra in Movie Park Germany.



Engste ooit

Avonturenpark Hellendoorn kondigde Château Cristal eerder aan als het engste Screams-spookhuis ooit. Of de beleving inderdaad als doodeng ervaren wordt, zal per persoon verschillen. Wel staat vast dat Château Cristal het meest gedetailleerde spookhuis van het evenement is, met rijkelijk gedecoreerde scènes en veel knipogen naar het verleden.



Er is ook een speciale kindvriendelijke versie van het spookhuis, gesponsord door koekjesmerk Smoeltjes. Onder de noemer Château Lumière kunnen jonge bezoekers een deel van het landhuis overdag al ontdekken: zonder blinddoeken, maar met lantaarns. Zij krijgen de opdracht om de personeelsleden in het Château tot leven te wekken.



Veranderingen

Tickets kosten overdag 3 euro en 's avonds, als er een adviesleeftijd geldt van 16 jaar en ouder, 7,50 euro. In de bestaande spookhuizen Death Lab (6 euro), Horror Hotel (6 euro) en Witch House (6 euro) zijn kleine veranderingen doorgevoerd. De interactieve walkthrough Zombie Attack keerde niet terug. Alle vier de Screams-avonden - 12, 19 en 26 oktober en 2 november - worden afgetrapt met een vuurwerkshow.