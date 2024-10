Parc Astérix Paris

Parc Astérix houdt draaiend huis gesloten: spookhuis gebouwd in wachtrij

Een overdekte attractie in Parc Astérix gaat voorlopig niet open. Het draaiende huis Le Défi de César is dit seizoen nog niet operationeel geweest vanwege werkzaamheden. Afgelopen voorjaar beloofde een woordvoerder van het Franse pretpark dat het madhouse begin oktober heropend zou worden.

Die belofte kan men niet waarmaken: Le Défi de César is nog steeds dicht. Wel wordt de binnenwachtrij van de attractie dit najaar gebruikt als spookhuis. Voorheen waren daar de voorshows gevestigd. Nu huisvest het gebouw haunted house Les Enfers de Pompéi, gebaseerd op de gruwels van de Italiaanse stad Pompeï.

Bezoekers komen de verminkte slachtoffers van de brand in Pompeï tegen. In een filmpje reageren medewerkers op hun ervaringen tijdens een preview. Daarbij worden ook enkele scènes in beeld gebracht. Halloweenfestival Peur sur le Parc duurt tot half november.







Darkride

Het is niet duidelijk of Le Défi de César na het halloweenseizoen wel weer opengaat. Eerder zei het management dat men dergelijke overdekte attracties goed kan gebruiken bij slecht weer. Enkele jaren geleden nam Parc Astérix afscheid van een andere binnenattractie: darkride Le Transdemonium.



Le Défi de César is een madhouse vergelijkbaar met bijvoorbeeld Villa Volta in de Efteling, Merlin's Magic Castle in Walibi Holland, Le Palais du Génie in Walibi Belgium en Het Huis Van Houdini in Bellewaerde Park. Het verhaal gaat over Julius Caesar die bezoekers rekruteert om het Gallische dorp aan te vallen. De hoofdshow is vormgegeven als de binnenkant van een schip.