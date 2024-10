Efteling

Efteling: gigantische luchtballon verstoort uitzicht op Vogel Rok

Het uitzicht op Vogel Rok in de Efteling is behoorlijk verstoord. Pal voor de indrukwekkende façade van de attractie werd afgelopen week een enorme luchtballon neergezet. Wie het Reizenrijkplein op komt lopen, ziet vóór de imposante vogel voortaan een metershoog rood-wit decorobject staan.

De ballon is onderdeel van een nieuw podium van Carnaval Festival-mascottes Jokie en Jet, midden op het plein. Enkele jaren geleden werden hier nog aanpassingen verricht om ervoor te zorgen dat Vogel Rok naadloos zou aansluiten bij het oosterse thema van de attracties Sirocco en Archipel, in het themagebied Wereld van Sindbad.

Nu kiest de Efteling ervoor om die samenhang weer overboord te gooien, door pal voor de 9 meter hoge mythische vogel een opvallende cartooneske luchtballon te plaatsen. Daar worden binnenkort luidruchtige kindershows gegeven, gebaseerd op Carnaval Festival.



Verpest

Efteling-liefhebbers begrijpen niets van die beslissing, laten ze massaal weten op social media. "Hebben ze Rok net mooi geschilderd, zetten ze daar zo'n ding voor", schrijft iemand op X, verwijzend naar de recente renovatie van Vogel Rok. "De hele zichtlijn is helaas verpest, eeuwig zonde!", aldus ene Nick. "Snap echt niet wie dit bedacht heeft!", verzucht Sandra Beekman.



"Helaas geen mooi zicht meer vanaf de promenade", concludeert Martijn Leseman. Een ander noemt het "echt vreselijk". "Snel weghalen die troep en degene die dit heeft verzonnen op staande voet ontslaan! Wat een blamage..." Ramon Heeren: "Zichtlijnen doen er niet meer toe kennelijk." Cindy Vervuren: "Verschrikkelijk zeg."



Om zeep geholpen

Friso Geerlings ziet het huidige plein als een "wazig knutselwerk". "Wat slecht! Juist omdat Vogel Rok een omvang heeft dat je hem vanuit allerlei hoeken meteen goed kan zien en hij zo indruk kan maken." Sebastian Wolf vraagt zich af wie ervoor verantwoordelijk gehouden kan worden. "Echt zo zonde dit. Het prachtige uitzicht op Vogel Rok is om zeep geholpen."



Remko noemt het "een ontwerpdrama". Daniel Paping: "Mijn god, wat een verschrikking." Sid vreest voor opstoppingen. "Het is duidelijk dat de Efteling niet veel snapt van crowdflow. Wat een puinhoop op dit plein! En dan nog zichtlijnen blokkeren ook..." Leon van Turnhout: "Oh my god. Dit is echt heel jammer zeg."