Zoo Planckendael

Mythische figuren uit het Hoge Noorden bij lichtfestival in Zoo Planckendael

De Belgische dierentuin Zoo Planckendael staat de komende maanden in het teken van mythische wezens uit het Hoge Noorden. Vanaf vandaag kunnen bezoekers het lichtfestival Dragons of the North beleven. "Kom in de ban van Scandinavische magie",

Er zijn lichtsculpturen van bijvoorbeeld trollen, elfen, weerwolven, vliegende paarden, rendieren, een rotsman, een reus en een ijskoningin. Ook draken en een 4 meter hoge feniks krijgen een plekje in het park. Zoo Planckendael belooft in totaal "meer dan zestig composities en duizend lichtobjecten".

Voor de decors wordt samengewerkt met de firma China Light. Het creëren en installeren van de sculpturen nam acht maanden in beslag. Er waren tachtig kunstenaars mee bezig. Ze gebruikten 23.000 led-lampjes, 8000 meter aan led-kabels en 15.000 meter aan zijde.



Vakantie

Dragons of the North vindt tot en met 5 januari plaats op iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, plus de volledige herfst- en kerstvakantie met uitzondering van 24 en 31 december. Er zijn aparte entreebewijzen voor nodig. Abonnementhouders krijgen korting.