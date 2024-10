Walibi Holland

Video: Eddie de Clown is terug met sadistische spelletjes tijdens Halloween Fright Nights 2024

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland zijn begonnen en dat betekent de comeback van mascotte Eddie de Clown. Hij treedt wederom op in zijn eigen gebied Festival of Freaks, waar de horrorclown dit jaar sadistischer is dan ooit. Bezoekers kunnen meedoen aan enkele wrede en pijnlijke spelletjes, die vooral voor toeschouwers erg vermakelijk zijn.

Een videocompilatie van Looopings brengt het showprogramma in beeld. De clown speelt achtereenvolgens Eddie's Fright Nights Ontgroening, Eddie's Killer Karaoke en Eddie's Revenge. Het eerste onderdeel is een drankspel gecombineerd met balletje-balletje, waarbij deelnemers een fles wijn in de gaten moeten houden tussen andere flessen met een smerig goedje. Dat blijkt al snel onmogelijk.

Uiteindelijk krijgt de kandidaat de opdracht om een pokerface te behouden bij het nemen van een slok van het brouwsel. Killer Karaoke is - zoals de naam al doet vermoeden - een karaokespel met enkele obstakels. De zanger in kwestie wordt vastgebonden op een stoel, waarna Eddie en zijn assistentes losgaan met onder meer nagellak, beschuit, slagroom en een schokband.



Natte sponzen

Er is een speciale jingle voor gemaakt met de tekst "Zet jezelf voor lul dan maakt de clown van jou een ster". Bij Eddie's Revenge worden twee bezoekers op het verkeerde been gezet: de clown belooft hen speciale vip-plekken, maar dat blijken oncomfortabele schandblokken. Tot overmaat van ramp mogen vrienden uit het publiek natte sponzen in het gezicht van de pechvogels gooien.



De spellen worden muzikaal ondersteund door zangeres Emmaly Brown. Ook zijn er optredens van freaks die spelen met onder meer vuur, zwaarden, glasscherven en een spijkerbed. Tussen 18.00 en 23.00 uur begint elke paar minuten een act. Het volledige programma duurt een uur. Voor het entertainment schakelde Walibi de firma Spot On Shows in, net als vorig jaar.