Walibi Holland

Drie extra rookzones tijdens Halloween in Walibi, maar rookverbod wordt niet gehandhaafd

Tijdens de Halloween Fright Nights in Walibi Holland geldt dit jaar voor het eerst een rookverbod. Bezoekers mogen alleen roken in enkele afgebakende rookzones. Vanwege de drukte zorgde het pretpark voor drie extra rookplekken. Toch lappen ontzettend veel rokers het beleid aan hun laars.

Walibi had al vier vaste rookzones: vóór de toiletten van restaurant Yummy Tummy, naast de Foodcourt in Zero Zone, bij het terras van horecapunt Mission Control en achter restaurant Haciënda. Daar kwamen er dus drie bij, namelijk naast de grote waterval van wildwaterbaan El Rio Grande, langs het pad richting spookhuis Jefferson Manor en bij de ingang van de zone Dystopia.

De tijdelijke rookplekken worden gekenmerkt door bouwhekken met zeilen en de woorden "Achter dit hek". Daarnaast prijken symbolen die aangeven dat roken hier toegestaan is. Ook klinkt regelmatig een omroepbericht in het park om het publiek op de regel te wijzen.



Conflictvermijdend

Het Walibi-publiek trekt zich er weinig van aan. Afgelopen weekend werd volop gerookt en gevapet op paden en pleinen. Medewerkers hebben de opdracht gekregen om zich conflictvermijdend op te stellen: zij hoeven de confrontatie met rokers niet aan te gaan. Het verbod wordt dus niet gehandhaafd.



Bij de aankondiging in februari beloofde Walibi nog dat bezoekers dankzij de regel "geen hinder meer" zouden ondervinden van rokende gasten. "Dit is goed nieuws voor alle niet-rokende gasten en gezinnen met kinderen die het park komen bezoeken", zei een woordvoerder toen. Tijdens het halloweenseizoen hebben die doelgroepen pech.



Spooky Days

Op Fright Nights-dagen staat van 10.00 tot 18.00 uur het kindvriendelijke evenement Halloween Spooky Days op het programma, bedoeld voor gezinnen met kinderen.