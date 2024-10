Walibi Holland

Walibi-achtbaan Speed of Sound dezelfde dag nog heropend na losraken wiel

Walibi Holland heeft rollercoaster Speed of Sound zondagavond heropend, ondanks dat de achtbaantrein eerder die dag een wiel verloor. Het pretpark is ervan overtuigd dat de attractie veilig kan functioneren. Technici hebben een nieuw wiel gemonteerd. Vervolgens vonden meerdere testritten plaats.

Vanwege het incident werd de attractie zondag rond 12.25 uur gesloten, blijkt uit gegevens afkomstig uit de Walibi-app. Om 20.35 uur konden bezoekers weer een ritje maken. Volgens een woordvoerder was sprake van "een slecht functionerend wiel". "De oorzaak daarvan wordt nog steeds onderzocht."

Tijdens het onderzoek kan de achtbaan gewoon draaien, denkt Walibi. "Het wiel werd vervangen en na alle testen kon de attractie weer open." In gesprek met Omroep Flevoland vult een voorlichter nog aan dat de trein elke ochtend een volledige inspectie ondergaat. "Dus vandaar is het heel vreemd dat dit kon gebeuren."



In de gaten

Het nieuwe wiel wordt "nauwlettend in de gaten gehouden", belooft men. Walibi Holland is deze week gesloten op doordeweekse dagen. Aanstaande zaterdag gaan de poorten weer open voor het tweede weekend van de Halloween Fright Nights.